НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
08:05 19 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Спикер Бундестага заявил, что режиму Лукашенко пришел конец

Спикер парламента Германии в интервью сайту Deutsche Welle заявил, что режиму президента Лукашенко в Беларуси пришел конец.

Вольфганг Шойбле призвал власти Беларуси прекратить применение силы в отношении участников мирных протестов.

Политик подчеркнул, что в свою очередь Европа должна со всей четкостью продемонстрировать, что использует все свои возможности для того чтобы настаивать на соблюдении прав человека, демократии и отказе от насилия.

Ранее Евросоюз отказался признать итоги президентских выборов в Беларуси.

Источник:
Тэги: Германия, Александр Лукашенко

Новости по теме

Лукашенко заявил о попытке захвата власти в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что создание оппозицией Координационного совета – это попытка захвата власти, и пригрозил «адекватными мерами».

Сейм Литвы отказался признать Лукашенко президентом Беларуси

Сейм Литвы на внеочередной сессии принял резолюцию, в которой призывает ввести санкции в отношении должностных лиц Беларуси.

В Германии провели матч с участием голых футболистов

Своей акцией художник хотел подчеркнуть, что футбол открыт для всех, и каждый может выступить за разнообразие на футбольном поле.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты