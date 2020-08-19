Спикер Бундестага заявил, что режиму Лукашенко пришел конец

Вольфганг Шойбле призвал власти Беларуси прекратить применение силы в отношении участников мирных протестов.

Политик подчеркнул, что в свою очередь Европа должна со всей четкостью продемонстрировать, что использует все свои возможности для того чтобы настаивать на соблюдении прав человека, демократии и отказе от насилия.

Ранее Евросоюз отказался признать итоги президентских выборов в Беларуси.