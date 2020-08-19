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09:24 19 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Байден утвержден кандидатом в президенты США от Демократической партии

Ожидаемое решение принято на ее общенациональном съезде в Милуоки. Джозеф Байден США ранее выиграл первичные внутрипартийный выборы.

Джозеф Байден утвержден кандидатом в президенты США от Демократической партии. Решение принято на ее общенациональном съезде в Милуоки.

Бывший вице-президент США ранее выиграл первичные внутрипартийный выборы. Его основным соперником тогда был сенатор Берни Сандерс.

От Республиканской партии на выборы идет действующий президент Дональд Трамп.

Голосование состоится 3 ноября.

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Тэги: выборы президента США, Джозеф Байден

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