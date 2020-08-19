Байден утвержден кандидатом в президенты США от Демократической партии
Ожидаемое решение принято на ее общенациональном съезде в Милуоки. Джозеф Байден США ранее выиграл первичные внутрипартийный выборы.
Джозеф Байден утвержден кандидатом в президенты США от Демократической партии. Решение принято на ее общенациональном съезде в Милуоки.
Бывший вице-президент США ранее выиграл первичные внутрипартийный выборы. Его основным соперником тогда был сенатор Берни Сандерс.
От Республиканской партии на выборы идет действующий президент Дональд Трамп.
Голосование состоится 3 ноября.
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