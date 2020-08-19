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Главная » Мир » Спорт
10:17 19 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ПСЖ впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов

Французский ПСЖ одержал победу над немецким «Лейпцигом» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Лиссабоне и завершилась со счетом 3:0 в пользу парижан.

На 13-й минуте счет открыл Маркиньос. Затем преимущество ПСЖ увеличили Анхель Ди Мария (42-я минута), Хуан Бернат (56-я).

ПСЖ впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов.

В другом полуфинале сыграют французский «Лион» и немецкая «Бавария».

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Тэги: футбол, Лига чемпионов УЕФА

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