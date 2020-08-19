Президент провел заседание Совета безопасности, на котором раздал поручения военным, силовикам, дипломатам и СМИ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил погранслужбе страны усилить охрану гарниц. О распоряжениях Лукашенко по итогам заседания Совета безопасности в среду, 19 августа, пишет БелТА.

«Поручаю Государственному пограничному комитету, мы из обсуждения это видим, усилить охрану государственной границы по всему периметру в целях недопущения в Беларусь из других стран боевиков, оружия, боеприпасов, денег для финансирования беспорядков. Мы видим, что эти деньги поступают… Платят людям, которые хотят заработать. С цветочками постоять, еще что-то сделать. Я не хочу сказать, что все такие. Но большие деньги поступают, и притом в открытую», – заявил он.

Минобороны Беларуси Лукашенко поручил следить за передвижением войск НАТО на территорию Польши и Литвы. «Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы. Но в настоящий момент мы все эти замыслы видим. Особо нас это не напрягает, но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься. Поэтому нам обязательно надо предпринять меры и не стесняться выводить наши Вооруженные Силы и технику на направления их передвижения», – сказал он.

МВД Лукашенко поручил не допускать беспорядков в стране, и особенно в Минске.

Он также потребовал защитить рабочие коллективы от угроз улицы. «Если кто-то в средствах массовой информации – ОНТ, БТ, еще где-то – хотят побастовать, выйти и потом опять вернуться, такого шанса у них быть не должно. Ушли – уходите. Но защитить коллективы нужно. И это наша сегодня задача. Она актуальна», – добавил президент.

Комитету государственной безопасности Лукашенко поручил выявлять и пресекать действия организаторов уличных беспорядков, вскрывать каналы финансирования.

МИД страны поручено довести до руководителей западных государств информации о ситуации в Беларуси. «И предупредить их (не стесняться) об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков – это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается», – поручил Лукашенко.

СМИ Лукашенко поручил разъяснять белорусам, что «программы этой «черной сотни» – путь в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства». «Более того, они толкают нас к столкновению с исторически братским нам народом – русскими, россиянами. Этого допустить нельзя. Поэтому надо активизироваться средствам массовой информации», – заявил Лукашенко.

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