Главы стран Евросоюза проводят закрытый саммит по ситуации в Беларуси

Главы государств и правительств Евросоюза проводят саммит в закрытом режиме в формате видеоконференции.

Главы государств и правительств 27 стран ЕС начали экстренный саммит в формате видеоконференции по Беларуси, созванный по инициативе Польши и Литвы.

Об этом сообщил в среду представитель главы Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейтс в среду, 19 августа.

«Видеоконференция лидеров ЕС по Белоруссии началась», – написал он в Twitter. Переговоры проходят в закрытом режиме.

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