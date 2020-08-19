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Главная » Мир » Политика
17:00 19 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

У Лукашенко оценили ущерб от протестов в пол миллиарда долларов

Акции протеста стоили стране уже 500 миллионов долларов, а отсроченный ущерб может быть в разы больше, заявили у Лукашенко.

Власти Беларуси оценивают ущерб от протестов в стране в $0,5 млрд, заявил в среду, 19 августа, помощник президента Беларуси Валерий Бельский, пишет БелТА.

«Потери от протестных акций – это не те 500 тыс. белорусских рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов. Текущий ущерб уже составил не менее $500 млн. Отсроченный исчисляется миллиардами. Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны, обсуждаются санкции», – заявил Бельский.

Он отметил, что забастовку как форму протеста выбрали лучшие госпредприятия, а «большинство частных (компаний) же продолжает работать, закрепляясь на новых рынках, которые потеряли конкуренты в ковидный период».

По его мнению, у бастующих на госпредприятиях «утрачено чувство опасности остаться без средств к существованию». «Это, пожалуй, единственная неоднозначная сторона проекта социального государства, демотивирующая «шевелиться», «крутиться», дорожить рабочим местом», – полагает помощник Лукашенко.

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Тэги: Лукашенко, беларусь, протесты, ущерб

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