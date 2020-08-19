У Лукашенко оценили ущерб от протестов в пол миллиарда долларов
Акции протеста стоили стране уже 500 миллионов долларов, а отсроченный ущерб может быть в разы больше, заявили у Лукашенко.
Власти Беларуси оценивают ущерб от протестов в стране в $0,5 млрд, заявил в среду, 19 августа, помощник президента Беларуси Валерий Бельский, пишет БелТА.
«Потери от протестных акций – это не те 500 тыс. белорусских рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов. Текущий ущерб уже составил не менее $500 млн. Отсроченный исчисляется миллиардами. Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны, обсуждаются санкции», – заявил Бельский.
Он отметил, что забастовку как форму протеста выбрали лучшие госпредприятия, а «большинство частных (компаний) же продолжает работать, закрепляясь на новых рынках, которые потеряли конкуренты в ковидный период».
По его мнению, у бастующих на госпредприятиях «утрачено чувство опасности остаться без средств к существованию». «Это, пожалуй, единственная неоднозначная сторона проекта социального государства, демотивирующая «шевелиться», «крутиться», дорожить рабочим местом», – полагает помощник Лукашенко.
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