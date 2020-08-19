Польша выдаст кредит Украине на строительство дорог

Ремонтные работы должны начаться уже к концу недели. Освоение и инвестирование кредитных средств проконтролирует Кабмин.

Польша выделит 100 миллионов евро кредитных средств на ремонт дорог и пропускных пунктов во Львовской области. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина в среду, 19 августа.

Благодаря переговорам с польскими партнерами после пяти лет бюрократических преград Украина дополнительно привлекает 100 млн евро кредитных средств, сказал Шмыгаль.

«Лично попрошу министра Кабинета министров проинспектировать начало работ в эту пятницу, открыть ремонтные работы во Львовской области, проконтролировать, чтобы освоение и инвестирование кредитных средств было надлежащим образом», – подчеркнул премьер.

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