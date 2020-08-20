Китай выступил против «внешнего вмешательства» в дела Беларуси

Об этом в среду на пресс-конференции заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

«Китай и Беларусь являются всесторонними стратегическими партнерами, имеющими взаимное доверие и всеобъемлющее сотрудничество. Мы всегда уважали выбор белорусским народом пути развития, исходящего из национальных условий и усилий по защите национальной независимости, суверенитета, безопасности и развития», – сказал он.

Чжао Лицзянь отметил, что в последнее время Китай заметил «некоторые сложные факторы внутренней ситуации в Беларуси».

«Как хороший друг и хороший партнер, мы не хотим, чтобы ситуация в Беларуси вызвала хаос, способствовала разделению и потрясениям, которые создаются внешними силами в белорусском обществе», – добавил представитель МИД Китая.

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