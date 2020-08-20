Минэкономики ухудшило прогноз урожая зерна из-за засухи

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства скорректировало прогнозируемое производство зерновых.

«Погодные условия последних недель вызвали или потерю потенциального урожая кукурузы, или существенное его снижение. Если осенние погодные условия будут благоприятными, урожай кукурузы предполагается на уровне 35 млн тонн, а общий урожай зерна – на уровне 70 млн тонн», – прокомментировал заместитель министра Тарас Высоцкий.

Крупнейшие по площади потери потенциального урожая кукурузы понесли Черкасская (133,8 тыс. га), Одесская (33,5 тыс. га) и Кировоградская (21,3 тыс. га) области. Вместе с тем существенное снижение урожайности наблюдается в Черкасской (234 тыс. га), Кировоградской (146,7 тыс. га) и Полтавской (120,5 тыс. га) областях. В целом по всей территории Украины ориентировочные потери кукурузы могут составить около 2 млн тонн.

Так, прогноз урожая кукурузы с 37 млн тонн снижен до 35 млн тонн, таким образом обновленный прогноз урожая-2020 составляет 70 млн тонн.

Тэги: засуха, урожай