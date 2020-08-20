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Главная » Мир » Политика
05:36 20 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Главы ЕС не признают результаты выборов в Беларуси

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель после завершения чрезвычайного саммита ЕС, посвященного ситуации в Беларуси.

«Выборы не были ни справедливыми, ни свободными, и по этой причине результат этих выборов не может быть признан», – подчеркнула Меркель, которая с 1 июля по ротации является главой Совета ЕС.

Она напомнила и о массовых нарушениях на выборах.

Также Меркель осудила насилие в отношении мирных протестующих.

«Мы осуждаем жестокое насилие против людей. Все политзаключенные должны быть безоговорочно освобождены. Кроме того, необходим национальный диалог, на котором настаивает оппозиция», – резюмировала Меркель.

Глава Совета Европы Шарль Мишель, в свою очередь, пообещал санкции «ответственным за насилие».

Он отметил, что официальные результаты выборов не будут признаны. Кроме того, ЕС введет санкции против «значительного числа тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах». Мишель призвал Минск найти мирный выход из кризиса.

Саммит проходил в формате видеоконференции, многие главы государств и правительств стран ЕС специально для этого прервали годичную паузу.

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Тэги: выборы президента, саммит ЕС, Республика Беларусь

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