Главы ЕС не признают результаты выборов в Беларуси
Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель после завершения чрезвычайного саммита ЕС, посвященного ситуации в Беларуси.
«Выборы не были ни справедливыми, ни свободными, и по этой причине результат этих выборов не может быть признан», – подчеркнула Меркель, которая с 1 июля по ротации является главой Совета ЕС.
Она напомнила и о массовых нарушениях на выборах.
Также Меркель осудила насилие в отношении мирных протестующих.
«Мы осуждаем жестокое насилие против людей. Все политзаключенные должны быть безоговорочно освобождены. Кроме того, необходим национальный диалог, на котором настаивает оппозиция», – резюмировала Меркель.
Глава Совета Европы Шарль Мишель, в свою очередь, пообещал санкции «ответственным за насилие».
Он отметил, что официальные результаты выборов не будут признаны. Кроме того, ЕС введет санкции против «значительного числа тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах». Мишель призвал Минск найти мирный выход из кризиса.
Саммит проходил в формате видеоконференции, многие главы государств и правительств стран ЕС специально для этого прервали годичную паузу.
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