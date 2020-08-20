Навальный после отравления находится без сознания в реанимации

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный госпитализирован с токсичным отравление и находится в реанимации.

Самолет, которым он возвращался из Томска в Москву, сделал вынужденную посадку в Омске. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Ярмыш сообщила, что никаких симптомов до взлета у Навального не было.

Сейчас Навальный в реанимации. По ее словам, Навальный с утра пил только чай, и его могли отравить.

«Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания», – добавила пресс-секретарь.

«Год назад, когда Алексей сидел в спецприемнике, его отравили. Очевидно, сейчас с ним сделали то же самое», – отметила она.

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