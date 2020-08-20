Навальный после отравления находится без сознания в реанимации
Лидер российской оппозиции Алексей Навальный госпитализирован с токсичным отравление и находится в реанимации.
Самолет, которым он возвращался из Томска в Москву, сделал вынужденную посадку в Омске. Об этом сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Ярмыш сообщила, что никаких симптомов до взлета у Навального не было.
Сейчас Навальный в реанимации. По ее словам, Навальный с утра пил только чай, и его могли отравить.
«Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость. Сейчас Алексей без сознания», – добавила пресс-секретарь.
«Год назад, когда Алексей сидел в спецприемнике, его отравили. Очевидно, сейчас с ним сделали то же самое», – отметила она.
Новости по теме
Двое украинцев, чьи тела были найдены на Бали в конце апреля, могли умереть в результате отравления. В их крови были найдены следы метанола и этанола.
Чешское издание Respekt пишет об активности российских спецслужб в Праге, власти которой решили снять с постамента статую советского маршала.
В винницкой области 18 школьников отравилось газом.