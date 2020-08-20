Лукашенко утвердил «новый» состав правительства

Премьер-министр и другие ключевые члены предыдущего правительства сохранили свои должности.

Так премьер-министром назначен Роман Головченко, который занимал эту должность ранее.

Также остались на своих должностях министр иностранных дел Владимир Макей, министр внутренних дел Юрий Караев, глава Мининформа Игорь Луцкий, министр здравоохранения Владимир Караник.

Назначение нового состава правительства после выборов определено Конституцией Беларуси.

Правительство Беларуси сложило свои полномочия 17 августа. Ранее Лукашенко поручил оперативно подготовить документы по дальнейшей работе правительства.

Тэги: правительство, Александр Лукашенко, Республика Беларусь