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03:55 20 Августа 2020 0 Комментарии
«Бавария» стала вторым финалистом Лиги чемпионов
В финальном матче, который состоится 23 августа, «Бавария» сыграет с французским ПСЖ.
В полуфинале турнира в Лиссабоне немецкий клуб обыграл «Лион» со счетом 3:0.
В финальном матче, который состоится 23 августа, «Бавария» сыграет с французским ПСЖ.
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Тэги: футбол, Лига чемпионов УЕФА
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