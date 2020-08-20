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03:55 20 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Бавария» стала вторым финалистом Лиги чемпионов

В финальном матче, который состоится 23 августа, «Бавария» сыграет с французским ПСЖ.

В полуфинале турнира в Лиссабоне немецкий клуб обыграл «Лион» со счетом 3:0.

В финальном матче, который состоится 23 августа, «Бавария» сыграет с французским ПСЖ.

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Тэги: футбол, Лига чемпионов УЕФА

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