«Бавария» стала вторым финалистом Лиги чемпионов

В финальном матче, который состоится 23 августа, «Бавария» сыграет с французским ПСЖ.

В полуфинале турнира в Лиссабоне немецкий клуб обыграл «Лион» со счетом 3:0.

В финальном матче, который состоится 23 августа, «Бавария» сыграет с французским ПСЖ.