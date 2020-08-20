В Кремле пока не собираются оказывать военную помощь Беларуси
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На страну-участницу ОДКБ ещ не совершили нападение.
По его словам, обязательства об оказании военной помощи, прописанные в Договоре о коллективной безопасности, относятся к случаям, когда на страну-участницу Договора совершено нападение извне.
«Там действительно обязательства предусмотрены, но сейчас нет такой потребности. Собственно белорусское руководство говорит об этом», – сказал Песков.
Отвечая на вопрос, в какой ситуации такая потребность могла бы возникнуть, пресс-секретарь президента России назвал гипотетические рассуждения на этот счет «неприемлемыми и невозможными».
«Исходим из того, что белорусы сами решат в рамках правового поля, без вмешательства извне», – сказал Песков.
Вместе с тем Дмитрий Песков отметил, что попытки непосредственного вмешательства извне якобы имеют место.
Новости по теме
Николая Махаличева, которого на родине обвиняют в экстремизме, арестовали в Витебске 21 февраля по запросу России, но затем отпустили.
Беларусь прекратит переговоры с Россией о поставках нефти и будет искать альтернативные источники получения топлива. Об этом сообщил президент Александр Лукашенко
Об этом договорились президент РФ Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко, передает Reformation слова белорусского посла.