В Кремле пока не собираются оказывать военную помощь Беларуси

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На страну-участницу ОДКБ ещ не совершили нападение.

По его словам, обязательства об оказании военной помощи, прописанные в Договоре о коллективной безопасности, относятся к случаям, когда на страну-участницу Договора совершено нападение извне.

«Там действительно обязательства предусмотрены, но сейчас нет такой потребности. Собственно белорусское руководство говорит об этом», – сказал Песков.

Отвечая на вопрос, в какой ситуации такая потребность могла бы возникнуть, пресс-секретарь президента России назвал гипотетические рассуждения на этот счет «неприемлемыми и невозможными».

«Исходим из того, что белорусы сами решат в рамках правового поля, без вмешательства извне», – сказал Песков.

Вместе с тем Дмитрий Песков отметил, что попытки непосредственного вмешательства извне якобы имеют место.

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