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02:39 21 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

С 1 сентября Египет будет требовать от туристов тест на COVID-19

Премьер-министр Египта Мостафа Мадбули объяснил такое решение «увеличением случаев инфицирования в некоторых странах».

«Мы заинтересованы в обеспечении здоровья прибывших в страну и граждан Египта, поэтому мы договорились, что любой путешественник, прибывающий в страну, должен пройти тестирование», – приводит слова Мадбули египетское издание Ahram Online.

В статье, опубликованной 19 августа, отмечается, что новое решение было принято через несколько дней после того, как Египет потребовал только от некоторых путешественников предъявить сертификат с отрицательным результатом лабораторного ПЦР-теста на коронавирус для въезда в некоторые районы страны, включая Каир.

Закрыв свое воздушное пространство в марте из-за пандемии, Египет начал постепенное восстановление регулярных международных рейсов с 1 июля.

Сейчас иностранным туристам разрешен въезд только в три прибрежных египетских губернаторства с самыми низкими показателями заражения коронавирусом в стране: Южный Синай, Красное море и Матрух.

По данным ресурса, более 100 тыс. туристов посетили Хургаду и Шарм-эль-Шейх с момента восстановления въездного туризма в Египте 1 июля. Как отметили в местном министерстве древностей и туризма, туристы приезжают в Египет из Беларуси, Украины, Швейцарии, Венгрии и Сербии.

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Тэги: Египет, туристы, коронавирус

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