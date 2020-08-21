С 1 сентября Египет будет требовать от туристов тест на COVID-19
Премьер-министр Египта Мостафа Мадбули объяснил такое решение «увеличением случаев инфицирования в некоторых странах».
«Мы заинтересованы в обеспечении здоровья прибывших в страну и граждан Египта, поэтому мы договорились, что любой путешественник, прибывающий в страну, должен пройти тестирование», – приводит слова Мадбули египетское издание Ahram Online.
В статье, опубликованной 19 августа, отмечается, что новое решение было принято через несколько дней после того, как Египет потребовал только от некоторых путешественников предъявить сертификат с отрицательным результатом лабораторного ПЦР-теста на коронавирус для въезда в некоторые районы страны, включая Каир.
Закрыв свое воздушное пространство в марте из-за пандемии, Египет начал постепенное восстановление регулярных международных рейсов с 1 июля.
Сейчас иностранным туристам разрешен въезд только в три прибрежных египетских губернаторства с самыми низкими показателями заражения коронавирусом в стране: Южный Синай, Красное море и Матрух.
По данным ресурса, более 100 тыс. туристов посетили Хургаду и Шарм-эль-Шейх с момента восстановления въездного туризма в Египте 1 июля. Как отметили в местном министерстве древностей и туризма, туристы приезжают в Египет из Беларуси, Украины, Швейцарии, Венгрии и Сербии.
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