Лидеры ЕС ведут переговоры с Путиным о ситуации в Беларуси

Европейские лидеры вынуждены звонить российскому руководству, поскольку президент самой Беларуси отказывается с ними говорить.

«Мы говорим с Россией. Мы бы хотели с Беларусью, но президент Лукашенко до сих пор ни с кем не разговаривал», – рассказала канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции после переговоров 20 августа в резиденции Форт Брегансон вблизи Тулона.

Канцлер и снова выразила сожаление из-за отказа Лукашенко ответить на ее предложение провести телефонный разговор.

Меркель вспомнила свой и Макрона разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, во время которого они довели до российского руководителя свою четкую позицию относительно ожиданий Германии, Франции и ЕС в целом: народ Беларуси должен иметь возможность сам решить свою судьбу; нужен диалог между оппозицией и властью при посредничестве, например, ОБСЕ.

Также канцлер отметила: «Мы ищем диалог. Но будем настаивать на определенных вещах: освобождение политических заключенных, никакого насилия, свободное выражение мнений, право на демонстрации, инклюзивный диалог в стране – это ценности, которые мы отстаиваем не только у нас дома, но и для мужественных людей в Беларуси.

Тэги: Ангела Меркель, Александр Лукашенко, Республика Беларусь, Эммануэль Макрон