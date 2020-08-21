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07:41 21 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Кремле пожелали скорейшего выздоровления Навальному

В Кремле следят за сообщениями о госпитализации Алексея Навального в Омске, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков призвал не строить предположений о причинах болезни Навального и дождаться результатов анализов. Однако, если подтвердится информация об отравлении, в России будет проведено расследование, пообещал пресс-секретарь. По его словам, к лечению оппозиционера привлечены лучшие врачи, они делают «все необходимое».

В Кремле также пообещали, что, если Навальному потребуется выезд из страны на лечение, соответствующие обращения оперативно рассмотрят. Песков пожелал политику скорейшего выздоровления «как любому гражданину страны»

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Тэги: отравление, Алексей Навальный, выздоровление

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