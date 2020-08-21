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08:47 21 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Министр обороны Беларуси допустил применение военными оружия против протестующих

Запись закрытой встречи Виктора Хренина с руководителями силовых подразделений, прошедшей 20 августа, опубликовало издание «Наша Нива».

«Нас призывают, в том числе и Тихановская: не выполняйте преступные приказы. Эта женщина нас призывает к измене, нарушению закона – не выполнять приказы. Преступный он, не преступный… – мы люди военные», – сказал он.

Министр отметил, что армия оказалась в роли часового, который действует согласно уставу.

«Если после предупреждения нарушитель продолжает движение, часовой обязан сделать предупредительный выстрел вверх. Чтобы мы не сделали выстрел на поражение. Но если будет продолжать дальше, то мы его сделаем. Жутко не хочется этого делать, но это обязанность часового», – продолжил он.

Также министр не исключил сценария, при котором страна окажется в состоянии гражданской войны.

«На сегодня это уже реальность. Сомневающимся лучше уйти сейчас – на команде «Стой, стрелять буду», – завершил Хренов.

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Тэги: акции протеста, министр обороны, Республика Беларусь

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