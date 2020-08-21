СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ на Херсонщине

Контрразведчики Службы безопасности Украины пресекли деятельность агентурной сети ФСБ РФ, действовавшей на территории Херсонской области.

По информации пресс-центра, оперативники и следователи спецслужбы установили, что гражданку Украины завербовали сотрудники ФСБ РФ во время пребывания на временно оккупированной территории АР Крым в 2015 году.

Ее задачей было собирать разведывательную информацию о военных объектах и сотрудниках СБУ. Женщина также должна была изучать общественно-политическую обстановку в южном регионе нашей страны, передавать данные о деятельности местных органов государственной власти и управления, неправительственных международных фондов и организаций, а также отдельных лояльных к РФ политических и общественных деятелей.

«Для выполнения разведывательных задач ФСБ бывшая чиновница привлекла других пророссийски настроенных жителей Херсона. Разведывательные данные она передавала через заранее оговоренные с куратором каналы электронной связи, а также во время личных выездов на временно аннексированную территорию Крыма и в Москву», – говорится в сообщении СБУ.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия по месту жительства членов агентурной сети.

Во время обысков правоохранители обнаружили доказательства их причастности к проведению разведывательной деятельности в ущерб интересам Украины, в частности средства связи, компьютерную технику и электронные накопители информации, на которых обрабатывали разведывательные данные. Также обнаружены российские агитационные материалы и российские рубли.

Руководительницу агентурной сети ФСБ РФ задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи Службы безопасности подготовили чиновнице подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины, и избрание меры пресечения.

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