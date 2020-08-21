В Украине новый рекорд по госпитализациям заболевших COVID-19

За сутки в украинские больницы с коронавирусом попали почти полтысячи человек – наибольшее количество с начала эпидемии в стране.

Накануне в Украине госпитализировали 487 больных коронавирусом – это рекорд за все время эпидемии. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге в пятницу, 21 августа.

«За прошедшие сутки заболели 2106 человек. Из них 118 детей. А также 136 медицинских работников. Уже вторые сутки мы фиксируем более две тысячи больных в сутки. Были госпитализированы 487 человек. И это самое большое количество госпитализированных за сутки на протяжении всей пандемии», – сказал Степанов.

Министр добавил, что за предыдущие сутки в целом было осуществлено 39 699 тестирований, из них 21 821 исследования методом ПЦР, 17878 исследований методом ИФА.

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