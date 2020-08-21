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Главная » Украина » Политика
12:30 21 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Пограничники усилили контроль на границе с Беларусью

Ситуация на границе спокойная. Пограничники не наблюдали перемещение военной техники на территории Беларуси.

Погранслужба Украины усилила охрану границы с Беларусью, сообщил в пятницу, 21 августа, представитель ведомства Андрей Демченко, пишет Укринформ.

«Сейчас границу с Беларусью мы охраняем в усиленном варианте, поскольку ситуация в этой стране достаточно беспокойная. После начала эскалации ситуации в Беларуси мы перешли на усиленный режим», – сказал спикер ГПСУ.
При этом он отметил, что ситуация на границе спокойная.

Демченко также сообщил, что пограничники не наблюдали перемещение любой военной техники на территории Беларуси.
Сейчас на границе работает семь пуктов пропуска, ежедневно границу пересекают 4-5 тысяч человек.

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Тэги: границы, беларус, погранслужба

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