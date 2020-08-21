Командира ВСУ задержали с 2 тоннами украденного топлива

При обыске у военного изъяли два автомобиля, более двух тонн топлива в бочках, а также боеприпасы.

Правоохранители задержали командира одного из подразделений Вооруженных сил Украины на хищении горюче-смазочных материалов воинской части. Об этом сообщает ГБР в пятницу, 21 августа.

«Досудебным расследованием установлено, что военнослужащий, злоупотребляя своим служебным положением, похищал горюче-смазочные материалы воинской части, дислоцирующейся в городе Чугуеве Харьковской области. В дальнейшем он сбывал топливо гражданским лицам», – говорится в сообщении.

Во время обысков на территории воинской части следователями изъят автомобиль марки КамАЗ 4310, из которого слито и похищено дизельное топливо, автомобиль марки Фольксваген ЛТ, которым вывозилось похищенное топливо и дизтопливо в бочках в количестве более 2000 л.

Также в гараже военнослужащего обнаружены предметы, похожие на гранаты, взрыватели, электродетонаторы, мину МОН-50, тротиловую шашку, патроны калибра 5,45 мм, ручные дымовые гранаты РДГ-2Б и 200 л горюче-смазочных материалов.

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