Командира ВСУ задержали с 2 тоннами украденного топлива
При обыске у военного изъяли два автомобиля, более двух тонн топлива в бочках, а также боеприпасы.
Правоохранители задержали командира одного из подразделений Вооруженных сил Украины на хищении горюче-смазочных материалов воинской части. Об этом сообщает ГБР в пятницу, 21 августа.
«Досудебным расследованием установлено, что военнослужащий, злоупотребляя своим служебным положением, похищал горюче-смазочные материалы воинской части, дислоцирующейся в городе Чугуеве Харьковской области. В дальнейшем он сбывал топливо гражданским лицам», – говорится в сообщении.
Во время обысков на территории воинской части следователями изъят автомобиль марки КамАЗ 4310, из которого слито и похищено дизельное топливо, автомобиль марки Фольксваген ЛТ, которым вывозилось похищенное топливо и дизтопливо в бочках в количестве более 2000 л.
Также в гараже военнослужащего обнаружены предметы, похожие на гранаты, взрыватели, электродетонаторы, мину МОН-50, тротиловую шашку, патроны калибра 5,45 мм, ручные дымовые гранаты РДГ-2Б и 200 л горюче-смазочных материалов.
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