Врачи не дают разрешения на выезд Навального за границу

Состояние политика не позволяет его перевозить. Поэтому, несмотря на желание родственников, он остается в больнице скорой помощи №1 города Омска.

«Главный врач заявил, что Навальный нетранспортабелен. Состояние нестабильное. Решения родственников для его перевозки недостаточно», – сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

По ее словам, до этого момента врачи уверяли, что готовы санкционировать транспортировку.

«Поэтому мы в кратчайшие сроки организовали транспортировку. Теперь, в последний момент, врачи не дают разрешения», – отметила Ярмыш.

Представитель оппозиционного политика считает, что запрет на транспортировку Навального нужен только для того, чтобы потянуть время и дождаться, пока яд в его организме больше нельзя будет отследить.

«При этом каждый час промедления создает критическую угрозу его жизни», – отмечает Кира Ярмыш.

По данным полиции, в организме Навального «обнаружен яд, опасный не только для него, но и для окружающих», сообщила Ярмыш. Названия вещества не сообщают якобы из-за тайны следствия. Официально об обнаружении яда не сообщается.

Алексей Навальный потерял сознание во время перелета из Томска в Москву утром 20 августа. Самолет экстренно посадили в Омске, где его доставили в больницу. Предварительным диагнозом назвали токсическое отравление.

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