Антимонопольный комитет завел дело на компанию Порошенко
Антимонопольный комитет начал дело по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке патоки.
Самыми крупными отечественными производителями патоки крахмальной кукурузной (сиропов) являются субъекты хозяйствования, которые входят в состав группы ROSHEN. Группа ROSHEN в течение 2018-2019 годов имела структурные признаки монопольного (доминирующего) положения на данном товарном рынке», – говорится в сообщении.
По имеющейся в АМКУ информации, в ходе ведения своей хозяйственной деятельности группа ROSHEN в течение 2018 года устанавливала различные цены, а также различные условия приобретения патоки для определенной группы потребителей – кондитерских фабрик.
Так, в 2019 году, усилив власть на рынке в связи с запретом импорта из Российской Федерации сиропов из патоки, группа повысила цены на патоку собственного производства для всех покупателей, которые были объектом ценового анализа. При этом отмечается, что в ходе исследования, которое предшествовало началу дела, АМКУ не установил оснований для повышения цен этой группы.
В АМКУ отмечают, что такие действия ROSHEN по отношению к субъектам хозяйствования – конкурентам на рынках кондитерских изделий могли привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции между ними.
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