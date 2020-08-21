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18:43 21 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Лукашенко признал, что позвал на гостелевидение российских пропагандистов

Лукашенко прокомментировал приезд в Белтелерадиокомпанию журналистов из России. Об этом он заявил сегодня, общаясь с работниками агрокомбината «Дзержинский», передает корреспондент БЕЛТА.

«Свято место пусто не бывает. У нас в России работают около 60 тыс. так называемых гастарбайтеров. На разных должностях, даже в политике. Россияне нам претензий не предъявляют», – отметил глава государства.

Александр Лукашенко пояснил, что вопрос с привлечением российских журналистов возник после того, как некоторые из сотрудников телекомпании «выскочили на улицы и начали митинговать». «Которые выросли на телевизоре, и в основном которых я на руках носил. Они выросли и вдруг поняли, что у них чего-то не хватает, – заметил белорусский лидер. – Некоторые выскочили: работать не будем! Не надо».

Президент подчеркнул, что в этой ситуации просил не давить на людей в рабочих коллективах. «Кто-то захотел – уходите, никого не надо держать. Что толку, что ты его сегодня удержал, уговорил, а он все равно будет кукиш в кармане носить. Хочешь уходить – уходи. Я рабочим в открытую об этом сказал», – отметил глава государства.

«Все равно надо понимать, что тебя нигде не ждут, конкуренция большая. Я попросил россиян: дайте нам 2-3 группы журналистов на всякий случай. Это 6 или 9 человек с самого продвинутого телевидения, – сказал Александр Лукашенко. – И наша молодежь пусть посмотрит, как работают. Слушайте, эти еще 2-3 группы не приехали, а половина тех, которые постились и бегали вокруг Белтелерадиокомпании, – назад. Я говорю: ну ладно, сегодня возьмем назад. Кто завтра уйдет – не принимаем».

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