Навального отпустили в Германию для лечения
Оппозиционный политик Алексей Навальный отправлен в берлинский госпиталь «Шарите», где ему предстоит всестороннее обследование.
Ночью он был доставлен из омской больницы в аэропорт, где его ждал самолет. Около 9 утра самолет приземлился в Берлине.
Ранее Еврокомиссия призвала Россию незамедлительно разрешить лечение Алексея Навального за границей.
Утром в четверг Навальный возвращался в Москву из Томска. В самолёте, ему стало плохо. Борт экстренно посадили в Омске. Навальный был доставлен в реанимацию – в коме.
Близкие и соратники Навального предполагали отравление, однако врачи отрицали это, при этом около суток не разрешали вывезти политика на лечение в Берлин.
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Состояние политика не позволяет его перевозить. Поэтому, несмотря на желание родственников, он остается в больнице скорой помощи №1 города Омска.
В Кремле следят за сообщениями о госпитализации Алексея Навального в Омске, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Лидер российской оппозиции Алексей Навальный госпитализирован с токсичным отравление и находится в реанимации.