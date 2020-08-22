Навального отпустили в Германию для лечения

Оппозиционный политик Алексей Навальный отправлен в берлинский госпиталь «Шарите», где ему предстоит всестороннее обследование.

Ночью он был доставлен из омской больницы в аэропорт, где его ждал самолет. Около 9 утра самолет приземлился в Берлине.

Ранее Еврокомиссия призвала Россию незамедлительно разрешить лечение Алексея Навального за границей.

Утром в четверг Навальный возвращался в Москву из Томска. В самолёте, ему стало плохо. Борт экстренно посадили в Омске. Навальный был доставлен в реанимацию – в коме.

Близкие и соратники Навального предполагали отравление, однако врачи отрицали это, при этом около суток не разрешали вывезти политика на лечение в Берлин.

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