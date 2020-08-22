Жена Зеленского дала советы, как перенести COVID-19

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как переболела коронавирусом, и дала советы, как перенести это заболевание.

Елена Зеленская отметила, что это ее первое сообщение после долгой паузы, связанной с заболеванием COVID-19.

«Догадываюсь, что вопрос, который интересует вас больше всего: как это – перенести коронавирусную болезнь? Попробую ответить. Тому, кто до сих пор не верит, что я болела, и считает мою болезнь странным пиаром… вам, к сожалению, будет неинтересно», – написала она.

Зеленская рассказала, что известие о болезни стало для нее неожиданностью, поскольку не было никаких симптомов.

«Просто очередной тест оказался положительным. Президенту и ближайшему кругу людей, с которыми он находится в постоянном контакте, делают этот тест каждую неделю. Сейчас мне и моему сыну это уже не нужно, потому что мы переболели и имеем антитела к вирусу. Пока они в достаточном количестве, по мнению врачей, снова заболеть невозможно. Но даже это не аксиома. Потому что вирус вообще нетипичный, и пока неизвестно, как он будет проявлять себя в дальнейшем», – написала она.

Первая леди рассказала, что когда была «на пике» болезни, «имела три самых неприятных дня, когда чувствовала себя действительно плохо – ужасно болела голова, добавлялся сильный бесконечный кашель». Сын, по ее словам, перенес заболевание легко.

«К сожалению, особенность этого вируса в том, что сначала человек может не испытывать никаких симптомов, а уже через два-три дня – пневмония. Со мной было именно так. Два дня я наслаждалась просмотром фильмов и чтением книг в пустой квартире на самоизоляции, а потом – высокая температура (где-то 39,6), компьютерная томография, которая и показала двустороннее воспаление легких. В тот же день я уже была в больнице. Начались бесконечные капельницы, таблетки, испуганные глаза людей вокруг. В общем мое лечение продолжалось две недели… я поборола болезнь и имею антитела к вирусу, но продолжаю носить маску в общественных местах. Да, возможно, в этом уже нет необходимости… но в нашем обществе сейчас действуют особые правила и новые нормы этики. И я надеваю маску из уважения к окружающим. Потому что так правильно», – отметила супруга президента.

Она также добавила, что болезнь и восстановление после нее продолжались более месяца. Она призвала украинцев быть осторожными в отношении к собственному здоровью.

«Я до сих пор не могу понять, какая кнопка лифта или дверная ручка «подарили» мне вирус, до сих пор чувствую себя виноватой перед близкими, которые очень за меня переживали. Поэтому умоляю – не расслабляйтесь преждевременно! Даже если вы уверены в силах своего организма, рядом есть люди, которые, к сожалению, могут не справиться. Заботясь о себе, вы заботитесь о всех! Знаю, что мы – сильные и умные!», – подчеркнула Зеленская.

Напомним, коронавирус у супруги президента обнаружили 12 июня. Она рассказывала, что чувствует себя хорошо, а течение заболевания бессимптомное. Сообщалось, что президент и дети тоже прошли тесты, и они были отрицательными.

Уже 16 июня Зеленскую госпитализировали. Ей поставили диагноз: внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. Президент прошел тест на коронавирус и получил отрицательный результат. Ему было рекомендовано соблюдать самоизоляцию.

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