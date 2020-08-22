В Киеве угнали Porsche с помощью эвакуатора
В Киеве полицейские задержали мужчину, который похитил элитную иномарку Porsche. С заявлением обратился гражданин другого государства.
В Дарницкое управление обратился гражданин другого государства с заявлением о похищении со стоянки его автомобиля марки Porsche. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.
Правоохранители установили, что к преступлению причастен уроженец Черниговской области, который работал на строительстве рядом со стоянкой. Чтобы доставить автомобиль в другое место, он вызвал эвакуатор и рассказал сотрудникам, что в его машине не работает электричество.
На данный момент полицейские нашли автомобиль. Расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса (незаконное завладение транспортным средством), завершено. Материалы с обвинительным актом переданы для рассмотрения в Дарницкий районный суд. Злоумышленнику грозит до пяти лет тюремного заключения.
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