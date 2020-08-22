Во Львовском горсовете два десятка чиновников заболели COVID-19
Во Львовском городском совете, где обнаружили вспышку коронавируса, заболели более 20 человек.
Об этом сообщил депутат совета Петр Адамик.
«По состоянию на 21 августа лишь подтвержденных случаев COVID-19 было обнаружено более чем у 20 чиновников руководящего состава Львовского горсовета. Среди депутатов Львовского горсовета коронавирус подтвержден только у одного депутата», – написал Петр Адамик.
По словам Адамика, коронавирус обнаружили у двух заместителей городского головы, представителей секретариата городского совета, руководителей департаментов и управлений и их заместителей.
Ситуацию он описал как «очень тревожную» и допустил массовые заражения, если инфицированные чиновники не будут соблюдать самоизоляцию.
«Проблема в том, что чиновники контактируют с большим количеством людей, поэтому после вспышки в горсовете количество инфицированных во Львове может расти в геометрической прогрессии», – отметил депутат.
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