Тихановская не собирается выдвигаться на пост президента если будут новые выборы

Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская не собирается выдвигаться на пост президента, если будут организованы новые выборы.

В интервью польскому телеканалу она также сказала, что республика должна выйти из кризиса без постороннего вмешательства.

Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа, когда прошли президентские выборы.

Светлана Тихановская спустя два дня после переизбрания Александра Лукашенко покинула республику и уехала в Литву.

Сторонники Тихановской считают, что уехать её заставили власти.