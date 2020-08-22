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08:47 22 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Тихановская не собирается выдвигаться на пост президента если будут новые выборы

Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская не собирается выдвигаться на пост президента, если будут организованы новые выборы.

В интервью польскому телеканалу она также сказала, что республика должна выйти из кризиса без постороннего вмешательства.

Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа, когда прошли президентские выборы.

Светлана Тихановская спустя два дня после переизбрания Александра Лукашенко покинула республику и уехала в Литву.

Сторонники Тихановской считают, что уехать её заставили власти.

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Тэги: выборы президента, Республика Беларусь, Светлана Тихановская

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