Тихановская не собирается выдвигаться на пост президента если будут новые выборы
Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская не собирается выдвигаться на пост президента, если будут организованы новые выборы.
В интервью польскому телеканалу она также сказала, что республика должна выйти из кризиса без постороннего вмешательства.
Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа, когда прошли президентские выборы.
Светлана Тихановская спустя два дня после переизбрания Александра Лукашенко покинула республику и уехала в Литву.
Сторонники Тихановской считают, что уехать её заставили власти.
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