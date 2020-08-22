В Украине новый антирекорд по количеству случаев COVID-19 за сутки
За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2 328 человек, зафиксировано 37 летальных случаев, 657 пациентов выздоровели.
Как свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро субботы, 22 августа, в Украине зафиксирован антирекорд по количеству новых случаев заражения.
Предыдущее рекордное значение было установлено 20 августа, тогда коронавирус обнаружили у 2134 человек.
Всего за все время пандемии в Украине заболело 102 971 человек, из них 51 735 выздоровели, летальных исходов — 2244.
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