В Украине новый антирекорд по количеству случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 2 328 человек, зафиксировано 37 летальных случаев, 657 пациентов выздоровели.

Как свидетельствуют данные СНБО по состоянию на утро субботы, 22 августа, в Украине зафиксирован антирекорд по количеству новых случаев заражения.

Предыдущее рекордное значение было установлено 20 августа, тогда коронавирус обнаружили у 2134 человек.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 102 971 человек, из них 51 735 выздоровели, летальных исходов — 2244.

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