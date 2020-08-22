Бывшего президента Боливии обвинили в изнасиловании

Министерство юстиции Боливии завело на бывшего президента 60-летнего Эво Моралеса уголовное дело об изнасиловании и торговле людьми.

Дело против Моралеса основано на опубликованных в СМИ фотографиях бывшего президента c19-летней девушкой. Предполагается, что он начал с ней встречаться, когда девушке было еще 14 лет.

В министерстве юстиции заявили, что они также устанавливают роль родителей девушки, которые позволили ей путешествовать с боливийским лидером. Ведь без разрешения, подобные поездки несовершеннолетних запрещены законодательством латиноамериканской страны.

Точное местонахождение девушки неизвестно. Но, по словам замминистра юстиции Боливии Гидо Мельгара, она находится в Аргентине.

Грозящее Моралесу наказание за изнасилование в Боливии достигает шести лет тюрьмы, а за торговлю людьми – 15.

Эво Моралес был президентом Боливии в период с 2006 по 2019 годы. Родившись в сельской деревне в западном регионе Оруро в семье из группы Аймара, он стал первым лидером из коренных народов страны.

Лидер страны ушел в отставку после массовых протестов, оспаривавших результаты прошлогодних выборов.

Массовые беспорядки в Боливии начались после объявления результатов выборов главы государства, которые прошли 20 октября. На них победу в первом туре одержал Моралес. Его соперник экс-президент Карлос Меса не признал итоги голосования. Власти обвинили в подтасовке результатов.

Уже находясь в изгнании, Моралес был обвинен в целом ряде преступлений. СМИ сообщают, что в данное он живет в изгнании в Аргентине.

Тэги: Боливия, изнасилование, Эво Моралес