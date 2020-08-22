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03:25 22 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Севилья» выиграла финал Лиги Европы

«Севилья» и «Интер» встретились в финале Лиги Европы. Испанская команда одержала победу в матче со счетом 3:2.

Дублем за «Севилью» отличился Люк де Йонг, который признан лучшим игроком матча. Голландец вышел на поле со старта и забил оба гола уже к 33-й минуте. Примечательно, что футболист оба мяча забил головой.

Футболисты «Севильи» вышли на церемонию награждения в футболках в память о двух бывших игроков команды – Антонио Пуэрты и Хосе Антонио Рейеса, которым посвятили победу.

«Это для вас!» – гласит надпись на футболках с изображением двух умерших экс-футболистов «Севильи».

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Тэги: футбол, Лига Европы

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