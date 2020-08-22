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12:32 22 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Британские и японские инженеры установили новый рекорд скорости Интернета

Новый мировой рекорд скорости составил 178 Тб/сек. Этого достаточно, чтобы загрузить всю видеотеку Netflix за одну секунду.

Британские и японские инженеры University College London, представляющие компании Xtera и KDDI Research, установили новый рекорд скорости Интернета.

Новый мировой рекорд составил 178 Тб/сек. Этого достаточно, чтобы загрузить всю видеотеку Netflix за одну секунду.

Отмечается, что достичь такого результата помогла новая технология, передавать сигнал с частотой 16,9 ТГц. Это значительно увеличивает пропускную способность оптико-волоконного кабеля.

При этом, для достижения рекордных скоростей можно использовать существующие кабели. Необходимы только обновленные усилители через каждые 100 километров кабеля.

На текущий момент граничная скорость Интернета для обычного пользователя – 10 Гб/сек. Такая скорость доступна только некоторым жителям Японии, США и Новой Зеландии.

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Тэги: интернет

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