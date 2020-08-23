Дубинский через суд переписал фирму в Словакии чтобы избежать преследования антикоррупционных органов

Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский получил от Соломенского суда Киева «индульгенцию», что не является коррупционером.

Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Дубинский получил от Соломенского суда Киева «индульгенцию», что не является коррупционером. 17 июля 2020 г. суд завершил рассмотрение дела об имуществе Дубинского и признал, что народный депутат с сентября 2019 года больше не является собственником компании ООО «DubPro» зарегистрированой в Словакии. Коррупционное решение суда защищает Дубинского от обвинений в совмещении коммерческой должности и должности народного депутата.

В то же время согласно материалов судебного дела Дубинский фактически все таки одновременно получал прибыль от работы в ООО «DubPro» и получал зарплату народного депутата. А это влечет за собой коррупционную ответственность и является основанием для включения в реестр коррупционеров.

По информации источников в Соломенском суде народный депутат Дубинский через коррупционные связи использовал судебное дело в свою пользу. Суд признал, что Дубинский вышел из состава собственников компании ООО «DubPro» (Словакия) до сентября 2019 года. Дубинский получил возможность утверждать, что не нарушал закон в части о совмещении должностей с должностью народного депутата.

В то же время коррупционная деятельность Дубинского проявилась в том, что во время декларирования доходов народный депутат скрыл информацию о том, что он является собственником компании ООО «DubPro» (Словакия). С целью организации бизнеса на территории Словакии народный депутат Дубинский оформил гражданство Словакии. Ранее Дубинский обманным путем получил паспорт гражданина Румынии утверждая, что является румыном по происхождению.

Судебное дело о коррупционной деятельности Дубинского является частью бракоразводного процесса и раздела имущества народного депутата и его жены Леси Цибко. В рамках судебного дела Дубинский доказывал, что фирма в Словакии ООО «DubPro» уже давно принадлежит его жене Лесе Цибко.

Участники судебного процесса вокруг компании ООО «DubPro» Дубинского считают, что в решениях Соломенского суда по делу Дубинского и его жены Леси Цибко усматривается коррупционная составляющая со стороны судей Усатовой и Букиной. Так, судьи Усатова и Букина не случайно вынесли два решения 17 июля 2020 г. В решение судьи Букиной, жена Дубинского Леся Цибко получает земельный участок и дом в Киеве. Фактически Дубинский отказался от дома и участка в ее пользу. Взамен Леся Цибко согласилась в судебном процессе признать, что Дубинский с 28 сентября 2019 г. не обладает корпоративными правами ООО «DubPro», не входил в органы правления и корпоративные права принадлежат Цибко. Таким образом схема Дубинского по зачистке себя от коррупционной составляющей удалась. Но такую схему нельзя было провернуть без помощи этих судей, которые не просто удовлетворили, а это сделали в один день реализовав преступную схему Дубинского по «отбеливанию».

Стоит отметить, что в связи с сокращением количества судей в Соломенском суде подобные дела рассматриваются от года до двух. В случае Дубинского дело провернули за пару недель.

Материалы судебного дела свидетельствуют о том, что Дубинский внес недостоверные сведения в декларацию о доходах, что влечет за собой уголовную ответственность согласно ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины. Согласно Кодексу об административных правонарушениях совмещение должностей с должностью народного депутата влечет за собой коррупционную ответственность и является основанием для включения в реестр коррупционеров.

Также стало известно, что активисты и общественные деятели обратились в НАБУ и НАЗК по факту попыток давления на суд со стороны нардепа Дубинского.

Народный депутат Александр Дубинский, его мама Алла Березовская и жена Леся Цибко являются собственниками элитного автопарка и недвижимости. В декабре 2019 года Дубинский получил в подарок от мамы три дорогих автомобиля стоимостью более 2,5 млн гривен – Mercedes-Benz G55 стоимостью более 1,2 млн гривен, Toyota Land Cruiser 200 за 1,1 млн гривен и Mercedes-Benz E 55 AMG, который стоит почти 350 тыс. гривен. В целом за последние 5 лет Дубинский приобрел 10 новых автомобилей, семь из которых – марки Mercedes. Также в автопарке политика есть Porsche и Honda. У матери нардепа за последние 5 лет появилось семь элитных авто, в том числе Maserati. Количество и класс автомобилей Дубинский объяснил тем, что «Мама любит скорость». С 2014 года Дубинскому принадлежат две квартиры в доме на Подоле возле 5-звездочного отеля Fairmont. В 2016 году их оценочная стоимость составляла 0,5 млн долларов США. Также нардепу принадлежат 6 земельных участков в селе Хотив Киевской области, дом в Соломенском районе столицы, квартира в ЖК «Французкий квартал2 на Печерске и квартира на Теремках в Киеве. Еще семью квартирами владеет жена Дубинского Леся Цыбко. 19 объектов недвижимости (квартиры и гаражи в Киеве) принадлежат матери Дубинского Алле Березовской.

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