Лукашенко привел армию в полную боевую готовность
Впервые за 25 лет Александр Лукашенко привел Вооруженные силы Республики Беларусь в полную боевую готовность.
Войска переброшены на западное направление.
Выступая в субботу, 22 августа, во время посещения военного полигона под Гродно, Лукашенко посетовал, что вместо того, чтобы «заниматься экономикой и решать другие насущные вопросы», ему приходится заниматься «стабилизацией обстановки».
Решение о приведении в полную боевую готовность основных частей Вооруженных сил республики Лукашенко назвал «самым серьезным».
«Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы», – заявил Лукашенко.
Сухопутные войска Беларуси, по данным за 2016 год, насчитывают около 17 тысяч человек.
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