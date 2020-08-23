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08:43 23 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Лукашенко привел армию в полную боевую готовность

Впервые за 25 лет Александр Лукашенко привел Вооруженные силы Республики Беларусь в полную боевую готовность.

Войска переброшены на западное направление.

Выступая в субботу, 22 августа, во время посещения военного полигона под Гродно, Лукашенко посетовал, что вместо того, чтобы «заниматься экономикой и решать другие насущные вопросы», ему приходится заниматься «стабилизацией обстановки».

Решение о приведении в полную боевую готовность основных частей Вооруженных сил республики Лукашенко назвал «самым серьезным».

«Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы», – заявил Лукашенко.

Сухопутные войска Беларуси, по данным за 2016 год, насчитывают около 17 тысяч человек.

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Тэги: армия, Александр Лукашенко, Республика Беларусь

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