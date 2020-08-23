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Главная » Украина » Религия
17:02 23 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Израиль просит Украину не пускать хасидов в Умань

Главный советник по коронавирусу профессор Ронни Гамзу обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой запретить паломничество хасидов в Умань в нынешнем году.

Он считает,что праздник может стать эпицентром распространения коронавируса.

«Ожидается, что подобное собрание в такие смутные времена вызовет массовые случаи заражения туристов и украинских жителей, что станет тяжелым бременем для местных медицинских систем», – заявил Гамзу, отметив, что тысячи инфицированных вернутся в Израиль, где также распространят вирус.

Раньше участники межведомственного совещания в Министерстве иностранных дел Украины пришли к общему мнению о том, что прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в Умань для празднования иудейского праздника Рош ха-Шана в традиционном формате в нынешнем году невозможно. Это связано со сложной эпидемической ситуацией в Израиле, запретом поведения массовых мероприятий в Украине, необходимостью создания большого количества мест для обсервации, сложностью контроля со стороны правоохранителей соблюдения паломниками режима самоизоляции.

Позже Министерство охраны здоровья Израиля призвало Украину не разрешать в нынешнем году паломничества хасидов в Умань.

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Тэги: Израиль, хасиды

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