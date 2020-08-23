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Главная » Украина » Политика
16:11 23 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский рассказал, что бы сделал на месте Лукашенко

Президент Владимир Зеленский в интервью Euronews рассказал, что бы он сделал бы на месте Александра Лукашенко для урегулирования кризиса в Беларуси.

«Представим, что я уверен в себе, уверен в выборе народа. Я – уверенный человек. Как можно всех успокоить? Я бы точно сказал: через месяц – новые выборы. Я иду. Идите, кто хочет. Международные наблюдатели – я всех бы пригласил, всех. И сказал бы народу Беларуси: пожалуйста, выбирайте. И после такого результата не было бы вопросов ни у кого. Я в этом уверен. Если бы Александр Григорьевич победил, он бы победил. А если победил бы кто-нибудь другой, значит, кто-то другой. Но все было бы спокойно, без крови, честно и вошло бы в историю», – сказал  Зеленский.

Напомним, массовые акции протеста охватили Беларусь после президентских выборов, результаты которых, по мнению демонстрантов, сфальсифицированы.

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Тэги: Владимир Зеленский, Александр Лукашенко

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