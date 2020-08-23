Сестра Трампа рассказала, что ему нельзя доверять
Об этом свидетельствует тайно записанный на пленку разговор 83-летней Мэриэнн Трамп-Бэрри с племянницей – Мэри Трамп.
Мэриэнн Трамп Бэрри – старшая сестра президента США, отставная судья.
Пленка предоставлена газете The Washington Post. В ходе беседы с племянницей она осудила действия властей, которые привлекали мигрантов к уголовной ответственности и разлучали взрослых с детьми на границе.
«У него нет принципов. Совершенно никаких… Если ты религиозный человек, ты бы хотел помогать людям, а не заниматься вот этим», – возмутилась она, добавив, что Трампу нельзя доверять.
По ее мнению, Трамп постоянно изменяет позицию, плохо готовится к выступлениям и врет. Она предположила, что ее брат «вообще ничего не читает», имея в виду доклады ведомств, которые попадают на стол к президенту.
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