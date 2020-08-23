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Главная » Мир » Общество
19:31 23 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Россия – первая в Европе по числу заражений коронавирусом

За минувшие сутки Украина оказалась на третьем месте среди стран Европы по числу новых случаев заражения коронавирусом.

Всего в настоящее время более 3,3 миллиона европейцев болеют коронавирусом, свидетельствуют данные сайта Worldometer.

В странах Европы лидерами антирейтинга по числу зараженных является Россия – 4 921 заражения за минувшие сутки, Франция – 3 602, Украина – 2 328, Великобритания – 1 288, Румыния – 1 189.

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Тэги: Россия, коронавирус

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