Россия – первая в Европе по числу заражений коронавирусом
За минувшие сутки Украина оказалась на третьем месте среди стран Европы по числу новых случаев заражения коронавирусом.
Всего в настоящее время более 3,3 миллиона европейцев болеют коронавирусом, свидетельствуют данные сайта Worldometer.
В странах Европы лидерами антирейтинга по числу зараженных является Россия – 4 921 заражения за минувшие сутки, Франция – 3 602, Украина – 2 328, Великобритания – 1 288, Румыния – 1 189.
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