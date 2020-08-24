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00:34 24 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках прибыл в свою резиденцию в Минске

Вместе с Лукашенко на видео – его 15-летний сын Николай. Он одет в бронежилет и каску, на одном из видео у него в руках тоже есть оружие.

Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел во Дворец независимости, рядом с которой в воскресенье собирались протестующие.

На обнародованном видео видно, как Лукашенко выходит из вертолета. На нем бронежилет, в руках он держит оружие.

В воскресенье в Минске прошла новая массовая акция против Александра Лукашенко. Люди собрались на площади Независимости, затем прошли маршем в сторону резиденции действующего президента, путь к которой заблокировал ОМОН.

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Тэги: Александр Лукашенко, Республика Беларусь

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