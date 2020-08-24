Лукашенко в бронежилете и с автоматом в руках прибыл в свою резиденцию в Минске
Вместе с Лукашенко на видео – его 15-летний сын Николай. Он одет в бронежилет и каску, на одном из видео у него в руках тоже есть оружие.
Президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел во Дворец независимости, рядом с которой в воскресенье собирались протестующие.
На обнародованном видео видно, как Лукашенко выходит из вертолета. На нем бронежилет, в руках он держит оружие.
В воскресенье в Минске прошла новая массовая акция против Александра Лукашенко. Люди собрались на площади Независимости, затем прошли маршем в сторону резиденции действующего президента, путь к которой заблокировал ОМОН.
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