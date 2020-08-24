Фанаты ПСЖ устроили в Париже беспорядки из-за поражения клуба
Разочарованные поражением своей команды болельщики французского ПСЖ после финального свистка устроили погром в Париже.
Фанаты начали скандировать различные кричалки, мять жечь автомобили около домашнего стадиона ПСЖ – «Парк де Пренс». Как минимум одна машина была подожжена.
Позже болельщики приняли участие в столкновениях с полицией Парижа, кидая в служителей правопорядка предметы. Сотрудники правоохранительных органов разгоняли толпу слезоточивым газом.
Напомним, ПСЖ проиграл «Баварии» с минимальным счетом в финале Лиги чемпионов.
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