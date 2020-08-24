Ученые создали пластик, который может перерабатываться бесконечно

Международная группа ученых, возглавляемая лабораторией Университета штата Колорадо, разработала новый тип пластика.

Новый материал состоит из химических строительных блоков, называемых бициклическими тиолактонами, и обладает высокими показателями жесткости, прочности и стабильности.

“Новый пластик может быть легко переработан путем простого нагрева до 100°C в присутствии химического катализатора. Под воздействием высоких температур пластик полностью разбивается на исходные строительные блоки, которые затем могут быть повторно собраны в точно такой же высококачественный материал”, – рассказал автор исследования Юджин Чен.

Однако у инновационного материала есть и слабая сторона.

“Главная проблема заключается в том, что данный вид пластика для переработки необходимо отделить от других типов пластика, когда она находится в пластиковых отходах, а потом уже переработать”, – говорится в статье.

В то же время, ученые не считают данный недостаток критически важным, поскольку этот вид пластика обладает всеми необходимыми свойствами, которые требуются для современного производства.

Они же подчеркивают, что ежегодно во всем мире производится более 300 миллионов тонн пластика, и только небольшая его часть перерабатывается. Остальные отходы отправляются на свалку, сжигаются или попадают в окружающую среду.

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