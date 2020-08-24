Ученые прогнозируют новый рекорд потепления на планете
19 из последних 20 лет входят в двадцатку самых жарких, а последние 6 лет занимают первые шесть строчек в этом рейтинге.
Июль 2020 года стал одним из трех самых жарких с 1880 года: температура поверхности суши и океанов оказалась выше средней для ХХ века на 0,92°C, не дотянув всего 0,01 градуса до абсолютного рекорда прошлогоднего июля – исключительно благодаря чуть более холодной, чем обычно, зиме в южном полушарии.
«Это не те рекорды, к которым стоит стремиться, – говорит Гарет Редмонд Кинг из Всемирного фонда дикой природы (WWF). – Тропическая жара может иногда и приятна жителям стран вроде Великобритании, но на самом деле она – яркое напоминание о климатическом кризисе на планете».
Девять из 10 рекордно жарких июлей пришлись на последнее десятилетие. Шесть – на последние шесть лет.
Не только лето, но и весь 2020 год отмечен аномалией, которая уже становится нормой. В январе-июле планета нагрелась на 1,05°C больше среднего – это второй результат после 2016 года, и разрыв микроскопический, всего 0,04 градуса. И Европа, и Азия побили температурные рекорды.
Американские ученые из NOAA прогнозируют, что 2020 год войдет в пятерку самых жарких за всю 141-летнюю историю наблюдений, и допускают примерно 75-процентный шанс того, что он окажется рекордным.
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