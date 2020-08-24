Полиция взяла под усиленную охрану клинику «Шарите», куда привезли Навального
Алексея Навального доставили в Германию в статусе «гостя канцлера». Это позволит обеспечить российскому политику максимальные меры безопасности.
Полиция взяла под усиленную охрану клинику «Шарите», куда Навального доставили утром в субботу на специальном самолете из Омска. Он по-прежнему в коме.
Пресс-служба клиники сообщила в субботу, что Навальному проводят комплексную диагностику и после консультаций с семьей врачи сообщат о его состоянии. Информация ожидается не раньше понедельника.
По данным газеты Bild, в целях безопасности в прессу намеренно дали ложную утечку о месте посадки самолета с Навальным: он приземлился в аэропорту Тегель, а не Шенефельд, как сообщалось изначально.
Эвакуацию организовал фонд Cinema for Peace, который в 2018 году перевез в Германию участника Pussy Riot Петра Верзилова, отравленного в Москве. Спецрейс для Навального оплатили предприниматели Дмитрий и Борис Зимины.
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Оппозиционный политик Алексей Навальный отправлен в берлинский госпиталь «Шарите», где ему предстоит всестороннее обследование.
Состояние политика не позволяет его перевозить. Поэтому, несмотря на желание родственников, он остается в больнице скорой помощи №1 города Омска.
В Кремле следят за сообщениями о госпитализации Алексея Навального в Омске, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.