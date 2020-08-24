Полиция взяла под усиленную охрану клинику «Шарите», куда привезли Навального

Алексея Навального доставили в Германию в статусе «гостя канцлера». Это позволит обеспечить российскому политику максимальные меры безопасности.

В Германию Навального доставили утром в субботу на специальном самолете



Полиция взяла под усиленную охрану клинику «Шарите», куда Навального доставили утром в субботу на специальном самолете из Омска. Он по-прежнему в коме.

Пресс-служба клиники сообщила в субботу, что Навальному проводят комплексную диагностику и после консультаций с семьей врачи сообщат о его состоянии. Информация ожидается не раньше понедельника.

По данным газеты Bild, в целях безопасности в прессу намеренно дали ложную утечку о месте посадки самолета с Навальным: он приземлился в аэропорту Тегель, а не Шенефельд, как сообщалось изначально.

Эвакуацию организовал фонд Cinema for Peace, который в 2018 году перевез в Германию участника Pussy Riot Петра Верзилова, отравленного в Москве. Спецрейс для Навального оплатили предприниматели Дмитрий и Борис Зимины.

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