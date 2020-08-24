Сирия осталась без электричества из-за взрыва газопровода

В Сирии в результате взрыва газопровода под Дамаском вся страна осталась без электричества. Взрыв мог произойти из-за теракта.

Был подорван газопровод в столичном регионе страны между районами Аль-Дамир и Адра. По некоторым данным, взрыв мог произойти из-за теракта.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Газопровод, о котором идет речь, снабжает газом южные регионы страны.

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