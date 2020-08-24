В Кривом Рогу мужчина подорвал гранатой знакомых
В результате взрыва пострадали четверо мужчин, их доставили в больницу. Виновник – задержан.
В Кривом Роге 44-летний мужчина бросил гранату в сторону знакомых, в результате чего были ранены четыре человека, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
«23 августа около 23:00 в Саксаганское отделение полиции поступило сообщение о взрыве на улице Скляра. Как выяснили правоохранители, во время конфликта 44-летний мужчина бросил гранату в сторону знакомых. В результате взрыва пострадали четыре человека. С взрывной травмой и осколочными ранениями они были доставлены в больницу», – говорится в сообщении.
По этому факту возбуждено уголовное производство по статье покушение на умышленное убийство (по ч.2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115).
На данный момент мужчина задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
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