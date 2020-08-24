МИД Украины ответил на критику Минска

Украинские дипломаты советуют Минску прислушиваться к обществу и друзьям, а не «прокладывать себе путь вперед дубинками».

В ответ на критику МИД Беларуси на советы президента Владимира Зеленского в МИД Украины посоветовали Минску отказаться от насилия, потому что это путь в никуда. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

«Для нас Беларусь – соседнее государство, с которым мы всегда стремились и стремимся иметь дружеские отношения. Опыт украинской революции Достоинства учит именно тому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо этого прокладывать себе путь вперед дубинками – это путь в никуда», – говорится в заявлении.

В МИД пожелали Беларуси достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию.

«Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов», – отметили в МИД Украины.

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