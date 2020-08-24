От COVID-19 излечились 16 миллионов человек

Заболеваемость коронавирусом в мире продолжает ускоряться – около 1,5 миллиона случаев за неделю.

В мире от коронавируса излечились 16 084 558 человек, свидетельствуют данные сайта Worldometer на утро понедельника, 24 августа.

Всего в мире выявлено за время пандемии 23 586 023 заболевших, 812 527 из них – умерли.

Согласно статистике, Украина занимает третье место по приросту коронавируса среди стран Европы.

Лидерами антирейтинга являются Россия (4921), Франция (3602), Украина (2328), Велокобритания (1288), Румыния (1189).

В целом по количеству заболевших Украина занимает 28 место в мире.

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