В Африке нашли алмаз весом в 442 карата

После шлифовки цена алмаза весом 442 карата может достигать 18 миллионов долларов. На данном руднике уже не первый раз находят крупные алмазы.

В Южной Африке обнаружили алмаз весом 442 карата, который стал одним из крупнейших в мире и оценивается в 18 миллионов долларов, сообщает британская компания-разработчик рудника Gem Diamonds Ltd.

«Это один из крупнейших алмазов, найденных в этом году. Это подтверждает важность рудника Летсенг, где уже не впервые находят большие и высококачественные камни, – сказал в заявлении президент Gem Diamonds Клиффорд Элфик.

По оценкам экспертов, цена алмаза после шлифовки, может достигать 18 млн долл.

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