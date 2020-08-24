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Главная » Мир » Экономика
16:03 24 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Африке нашли алмаз весом в 442 карата

После шлифовки цена алмаза весом 442 карата может достигать 18 миллионов долларов. На данном руднике уже не первый раз находят крупные алмазы.

В Южной Африке обнаружили алмаз весом 442 карата, который стал одним из крупнейших в мире и оценивается в 18 миллионов долларов, сообщает британская компания-разработчик рудника Gem Diamonds Ltd.

«Это один из крупнейших алмазов, найденных в этом году. Это подтверждает важность рудника Летсенг, где уже не впервые находят большие и высококачественные камни, – сказал в заявлении президент Gem Diamonds Клиффорд Элфик.

По оценкам экспертов, цена алмаза после шлифовки, может достигать 18 млн долл.

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Тэги: Африка, алмаз, находка

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